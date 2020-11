Abel Ferreira conversa com elenco e comanda primeiro treino no Palmeiras

O trabalho de Abel Ferreira à frente do Palmeiras se iniciou oficialmente nesta terça-feira. O treinador, após participar de reuniões com os diferentes departamentos do clube, comandou a sua primeira atividade na Academia de Futebol. Acompanhado pelo presidente Maurício Galiotte, se apresentou os jogadores e demais funcionários no campo 3 do CT.

Abel deu, assim, início aos trabalhos de preparação para a sua estreia, o duelo de quinta-feira com o Red Bull Bragantino, no Allianz Parque, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. No primeiro confronto, na semana passada, no interior paulista, o time triunfou por 3 a 1.

Os titulares da vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-MG, na segunda-feira, fizeram apenas trabalhos regenerativos na Academia de Futebol. Enquanto isso, Abel, acompanhado pelos auxiliares Carlos Martinho e Vítor Castanheira, além do auxiliar permanente Andrey Lopes, comandaram movimentações técnicas com o restante do elenco.

O lateral-direito Marcos Rocha participou de grande parte do treino e, antes do fim das atividades, realizou trabalhos físicos. Já o lateral-esquerdo Lucas Esteves realizou exercícios de transição física - ele está em fase final de recuperação de lesão muscular.

O Palmeiras volta a treinar nesta quarta-feira, às 16 horas. Será a última atividade antes da estreia de Abel. A tendência é que seja mantida a base dos duelos anteriores, com o time atuando com: Weverton; Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Felipe Melo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Wesley, Luiz Adriano e Rony.