Abel Ferreira convoca torcida do Palmeiras para último compromisso antes do Mundial

No Palmeiras, a contagem é regressiva. O time alviverde vai em busca do sonhado título do Mundial de Clubes em fevereiro. Mas, no meio do caminho, ainda precisa cumprir com alguns compromissos pelo Paulistão. O próximo desafio é diante do Água Santa, na terça-feira, e o técnico Abel Ferreira conta com a presença da torcida para fazer clima de festa no Allianz Parque.

"Quero muito que a torcida apareça, porque todos somos um", disse o técnico alviverde após o duelo com o São Bernardo, neste sábado. Para ele, não importa se o jogo é pequeno ou grande. A vontade de vencer e apoiar o Palmeiras têm de ser as mesmas sempre.

Abel diz que não importa o desafio, o Palmeiras tem de entrar em campo e dar o melhor de si. E é justamente isso que ele procura inspirar nos atletas. "Temos de estar juntos quando jogarmos contra o São Paulo, contra o Corinthians ou contra o Flamengo. Quando jogarmos contra o São Bernardo, contra a Ponte Preta... Todos os jogos são importantes para nós", declarou o português.

Antes de viajar para Abu Dabi, o Palmeiras terá mais um jogo pelo Estadual. Então, entra no avião e vira a chave para encarar Al Ahly ou Monterrey, no dia 8 de fevereiro. Até lá, Abel espera que terça-feira a torcida palmeirense possa comparecer o Allianz Parque para apoiar o time e claro, se despedir.

"Se jogarmos em casa ou fora, compareceram para nos ajudar e é isso que eu espero. Não basta só falar, é preciso fazer, através de ações. E nós vamos fazer a nossa parte, dar o melhor de nós todos os dias para poder dar alegria aos nossos torcedores", disse. "Queremos que compareçam, que nos apoiem. Só assim que nós podemos fazer a diferença: estando todos juntos e puxar para o mesmo lado", finalizou.