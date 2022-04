Abel Ferreira dedica título paulista aos torcedores do Palmeiras: 'Foram extraordinários'

Há cerca de 15 dias, quando o Palmeiras derrotou o Corinthians, Abel Ferreira desafiou a torcida a criar uma música curte capaz de ajudar a equipe em momentos adversos. A principal uniformizada topou o desafio e abriu um concurso, já encerrado, para os palmeirenses mandarem suas versões. No entanto, o técnico português não sabia que a torcida já tinha um canto que empurrava os atletas nas dificuldades.

Ele soube neste domingo, na goleada por 4 a 0 que garantiu o 24º título do Paulistão ao Palmeiras. E a conquista só foi possível, na visão de Abel, por causa dos torcedores. Foi para eles que o treinador dedicou o troféu, o seu quinto em 17 meses de trabalho.

"Eu agradeço a todas pessoas que trabalharam pra criar uma música, mas ela já existia na história do nosso clube. Agarrem-na", disse Abel em referência ao trecho "o Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time do amor" que foi fundamental para a remontada histórica no Allianz Parque neste domingo.

"Os torcedores foram ao nosso treino e puxaram que somos o time da virada, o time do amor, porque isso se sente dentro deste clube. Existe o amor de mulher, o amor de filho, amor de irmão e o de companheiro de trabalho", elucidou Abel. "A música estava aqui já. Estava esquecida, talvez. É essa música que faz a gente ser e viver. Esta é a música que bateu dentro de mim e dos jogadores".

O time sentiu o apoio dos torcedores, na opinião de Abel. Ele entende que se o jogo não fosse no Allianz Parque, como cogitou-se que poderia acontecer em virtude do show da banda Maroon 5, marcado para terça, dificilmente o Palmeiras levantaria a taça.

"Foram os torcedores que ganharam. É muito emocional. Nossos torcedores foram absolutamente extraordinários. Nunca na minha vida, como treinador e jogador, senti tanta importância dos torcedores como hoje", enfatizou.

O português voltou a dizer que o São Paulo foi superior no primeiro jogo, em que o Palmeiras foi derrotado por 3 a 1, e cumprimentou Rogério Ceni, no qual, segundo ele, não se deve atirar pedras em virtude da perda do título estadual.

"Quero cumprimentar publicamente o treinador do São Paulo e seus jogadores, porque foram melhores na primeira mão. Não estou de acordo com a injustiça do resultado de 3 a 1, mas estou de acordo que o São Paulo merecia ganhar aquele jogo", observou. "Para eles, meu cumprimento, ao Ceni e todos seus jogadores. É um grande elenco, grande treinador e hoje só engrandeceram nossa vida".

Dono dos últimos dois títulos da Libertadores, o Palmeiras estreia quarta-feira na competição sul-americana. O time vai à Venezuela encarar o Deportivo Táchira, às 21 horas, no estádio Pueblo Nuevo.