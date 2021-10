Abel Ferreira defende Luiz Adriano e pede apoio dos torcedores do Palmeiras

A recuperação do Palmeiras na temporada passa pelo retorno da torcida ao Allianz Parque e pelo apoio incondicional das arquibancadas. Essa é a avaliação do técnico Abel Ferreira, preocupado com as críticas dos torcedores nos últimos jogos, principalmente em relação às que foram direcionadas ao atacante Luiz Adriano na vitória sobre o Internacional, no domingo.

"Faço um desafio para os torcedores: quando quiserem criticar, critiquem o treinador. O que quiserem desabafar, critiquem em mim. Deixem os meus jogadores, apoiem, deem força. Quando o Luiz Adriano foi cortar uma bola no canto, todo o estádio deu força. Tenho certeza de que se todos fizerem isso, vamos ter o máximo do Luiz Adriano", disse o técnico.

Leia Também Abel celebra volta de jogadores, mas critica Palmeiras por falta de concentração

Abel se colocou à disposição da torcida para receber as críticas e reclamações, por ter "costas largas". "O Luiz tem tido um bom comportamento quando joga ou não. Ele é um 'chama-títulos'. Critiquem a mim, me xinguem, tenho as costas largas. Apoiem os jogadores. Se fizerem isso, nossos jogadores vão ser melhores."

Prestes a completar um ano no comando do Palmeiras, o treinador português agradou à torcida desde a chegada. Os títulos da Copa do Brasil e da Copa Libertadores na temporada passada só aumentaram a admiração dos torcedores pelo técnico.

Mas a lua de mel com as arquibancadas apresentou suas primeiras rachaduras logo no reencontro do time com a torcida, no Allianz Parque, após um ano e meio de afastamento, causado pela pandemia de covid-19. Parte de uma das organizadas chegou a gritar "time sem vergonha" após a dolorosa derrota para o Red Bull Bragantino por 4 a 2, no dia 9 deste mês.

No dia seguinte, a sede do clube amanheceu com parte do muro pichado. A cobrança também foi feita pelas redes sociais. "Xingamos o treinador que erra muito mais que acerta", escreveu a organizada Mancha Alviverde.

Na noite de domingo, o Palmeiras fez seu segundo jogo em casa na pandemia. E, desta vez, o torcedor saiu do estádio mais feliz. Abel não perdeu a chance de pedir o apoio das arquibancadas.

"Estou ansioso para ver esse estádio cheio, sei que meus jogadores não vão me ouvir. Essa torcida, mesmo quando está a perder, empurra o time. Se torcida e equipe forem um só nas vitórias e derrotas... A torcida vai puxar os nosso jogadores, mesmo aqueles que não estão bem, porque, quando não chega a técnica, chega a raça, a entrega. E, se vocês ajudarem, tenho certeza de que somos muito mais fortes em casa", diz o treinador.