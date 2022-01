Abel Ferreira descarta Endrick no time do Palmeiras no Mundial: 'Não tenham pressa'

O Palmeiras estreou na temporada neste domingo com uma vitória sobre o Novorizontino, pelo Paulistão. Mas o time paulista vem aparecendo no noticiário esportivo com força desde os primeiros dias do ano por causa de um jogador que não está na equipe profissional. Endrick, de 15 anos, é o destaque do time na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Presente em todos os jornais e sites esportivos, o adolescente já virou motivo de esperança para os torcedores. Porém, há alguns palmeirenses que querem pular etapas e sonham em ver o atleta defendendo a equipe profissional no Mundial de Clubes da Fifa, em fevereiro.

Abel Ferreira, contudo, tratou de descartar essa possibilidade neste domingo. Após o triunfo por 2 a 0 sobre o Novorizontino, ele avisou ao torcedor para não ter pressa. "O Endrick é um menino com 15 anos. Por muita qualidade, os meninos estão na final da Copinha, e quero aproveitar para felicitá-los pelos jogos que fizeram no Brasileirão (de 2021) em um nível excelente, representaram muito bem o time", comentou.

O treinador afirmou que a viagem mais provável para Endrick nos próximos dias não será para os Emirados Árabes Unidos, sede do Mundial de Clubes deste ano. "Vamos para o Mundial e, se o clube achar por bem comprar uma passagem para a Disneylândia para ele e a família, é o que ele precisa", destacou.

"Ele tem 15 anos, é um miúdo (criança no português de Portugal) e gosto de olhar para estes jogadores e dar tempo ao tempo. Acho muito boa esta gestão feita pela diretoria e comissão da base do Palmeiras, que fazem um trabalho extraordinário. Não tenham pressa, nem ansiedade. Mais cedo ou mais tarde ele vai jogar na equipe principal, mas, com 15 anos, se Deus quiser com o trabalho deles ganhar a Copinha, o clube dar uma passagem para ele e a família para a Disneylândia é o melhor que vai fazer seguramente para ele continuar a brincar."

Com ajuda dos gols e assistências de Endrick, o Palmeiras alcançou a final da Copinha, marcada para terça-feira. Na semifinal, na noite de sábado, o time derrotou o São Paulo por 1 a 0, em Barueri.