Abel Ferreira elogia consistência do Palmeiras e foco dos jogadores em 4ª vitória seguida

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, afirmou que o que mais dificultou o triunfo deste domingo por 3 a 1 foi a pressão vivida pelo Grêmio, devido ao momento complicado da equipe gaúcha. O treinador deu méritos ao adversário pelo esforço feito em busca da vitória, mas disse que o resultado favorável ficou com o Palmeiras por conta da consistência.

"Vamos manter a mesma linha. Jogo a jogo, cada jogo somar os três pontos, esta era nossa vontade, nossa missão, montamos um bom plano de jogo, os jogadores entraram focados no que tinham de fazer. Coragem para assumir riscos, sabemos que é difícil jogar contra o Grêmio, em um momento de pressão. É difícil manter o sarrafo alto", disse o técnico português.

"Exige de nós uma dedicação, porque é uma grande equipe, grande torcida e vive muita pressão, e repito como é difícil manter o sarrafo alto. Dou mérito aos que ganham e trabalho dos que perdem, e nosso adversário trabalhou muito para ganhar, mas encontrou um Palmeiras muito forte e muito consistente", completou Abel Ferreira.

O técnico também falou sobre a consistência mental para virar uma partida fora de casa contra um adversário que vive situação complicada no campeonato. O técnico deu os méritos aos jogadores e afirmou que o técnico é apenas um escudo do que se faz dentro do clube.

"Aqui no Brasil é 8 ou 80 em tudo. Eu sou uma pessoa extremamente emotiva, vivo muito com o jogo, mas quando falo com meus jogadores procuro ser equilibrado e passar todo meu conhecimento, que tem muito a ver com preparação mental. O treinador tem 30% de responsabilidade na vitória ou derrota, o resto é dos jogadores. Tática é minha, mas a técnica, física e o mental é deles. O jogo pertence aos jogadores", disse o treinador.

A vitória por 3 a 1 sobre o Grêmio leva o Palmeiras aos 52 pontos na competição. Este foi o quarto triunfo seguido do clube paulista no Brasileirão. São sete pontos de distância para o líder Atlético-MG. Vice-líder, o Palmeiras tem dois pontos a mais que o Flamengo e que o Red Bull Bragantino.