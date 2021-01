Abel Ferreira elogia força do elenco palmeirense: 'Nossa estrela é a equipe'

O técnico Abel Ferreira destacou a força do elenco do Palmeiras para conquistar a vitória por 3 a 0 sobre o River Plate, nesta terça-feira, em Avellaneda, no duelo de ida das semifinais da Copa Libertadores. Ele lembrou que o time perdeu Luan por causa de uma lesão nas costas, mas nem por isso deixou de ser competitivo, elogiando a atuação do substituto - Empereur.

Além disso, o português optou pela escalação de um meio-campo formado por três jovens - Danilo, Patrick de Paula e Gabriel Menino -, abrindo espaço para a entrada de Marcos Rocha na lateral direita. E o que se viu em campo foi uma atuação segura do Palmeiras, agora muito perto da vaga na final da Libertadores.

Leia Também Confira como foi a vitória do Palmeiras sobre o River Plate

"Disse a eles que contávamos com todos. Não olhei idade para escalar, nossa estrela á a equipe. O Luan teve uma dor nas costas impeditiva, mas treino todos da mesma maneira e todos precisam estar preparados", afirmou o português após importante triunfo.

Abel também elogiou a maturidade do Palmeiras, que abriu 1 a 0 no primeiro tempo, com Rony, fez o segundo gol logo no começo da etapa final e viu o River Plate se perder em campo, tendo Carrascal expulso. Com um a mais, o time ainda marcou o terceiro pouco depois, com Viña.

"Quero dar os parabéns aos meus jogadores, que usaram a parte mental a nosso favor. Seguimos o plano de jogo. Jogamos contra uma grande equipe, uma das melhores da América do Sul, contra um treinador que está há muito tempo lá, com uma forma muito boa de jogar. Agora vamos para casa. É possível ele fazerem o mesmo lá. O importante é nos prepararmos bem", disse.

Na próxima terça-feira, o Palmeiras pode perder por até dois gols de diferença que estará na final da Libertadores. O time, porém, promete que não vai diminuir o ritmo no duelo de volta para assegurar a passagem de fase sem sustos. "É uma vantagem muito importante, mas não tem nada definido. Vamos jogar com a mesma intensidade e marcar muito", prometeu Danilo.