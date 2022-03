Abel Ferreira elogia Palmeiras por defesa menos vazada e indica time misto nos clássicos

Defesa menos vazada do Campeonato Paulista com apenas um gol sofrido, o Palmeiras é também o único invicto da competição e, neste domingo, derrotou o Guarani, por 2 a 0, no Allianz Parque, pela décima rodada. O técnico Abel Ferreira exaltou o sistema ofensivo da equipe alviverde para explicar o bom momento dos homens de defesa.

"Nossa defesa é consequência da forma de atacar. Quanto mais finalizar, menos vou dar espaço para o adversário para nos atacar. É um jogo coletivo. Nos defendemos bem para atacar melhor e vice-versa. Se atacar mais, vamos dar menos oportunidade para o adversário. Isso é fruto do comprometimento dos jogadores, joga quem jogar, é fruto de um trabalho coletivo. Eles são os protagonistas, que assumem a responsabilidade. Eles que fazem de mim um bom treinador", disse Abel Ferreira.

Leia Também Palmeiras desperdiça boas chances, mas vence Guarani com gols de Scarpa e Wesley

O treinador explicou também a situação de Rafael Navarro. Na busca de um centroavante, o ex-jogador do Botafogo vem recebendo oportunidades na equipe titular, mas segue ainda sem balançar as redes com a camisa do Palmeiras. Nesta quinta, perdeu grande chance de afastar a má fase em um lançamento de Dudu. A bola acabou ficando na defesa adversária.

"O Navarro eu confio. É um jovem, com muito potencial. Fez um grande jogo, faltou um pouco de sorte para fazer gol. Nós acreditamos nele. Torcida apoiou ele. Precisamos de paciência e dar tempo aos jovens. O Raphael Veiga está em forma há dois anos, mas demorou para chegar a esse nível. Deem confiança aos nossos jogadores como dou. Eles trabalham muito e bem", completou Abel.

BOA CAMPANHA

Sobre o bom momento da equipe no Campeonato Paulista, Abel Ferreira aproveitou para novamente alfinetar o calendário brasileiro. Além do Estadual, o time alviverde participou neste início de temporada do Mundial de Clubes e da Recopa Sul-Americana.

"Nós jogamos para ganhar. Do Paulista, somos a equipe que menos tem para preparar os jogos, fruto da preparação para o Mundial ou para Recopa, foram nosso foco. A exigência do Palmeiras obriga a ter dois dias de folga. Somos a equipe que mais joga. Essa equipe já mostrou mais de uma vez que gosta das dificuldades e as transforma em desafios, e isso é motivo de superação. É assim tem que ser e assim vamos continuar", concluiu.

MARATONA DE CLÁSSICOS

Abel Ferreira ainda falou sobre a sequência de clássicos nas próximas rodadas do Paulistão. O treinador deu a entender que voltará a mesclar os jogadores, apesar da importância das partidas. O próximo desafio é contra o São Paulo, no Morumbi.

"Os clássicos são importantes para a imprensa e torcedores. Para gente é igual. Sabemos da importância, mas nos preparamos da mesma maneira para todos os jogos. São jogos que têm importância, mas seja com quem for, vamos competir e tentar ganhar. Em relação a quem vai jogar, acho que finalmente entendem que não há reserva ou titular. Se tem 27 jogadores no plantel, acreditamos em todos eles", finalizou.