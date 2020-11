Abel Ferreira explica os motivos que fizeram ele acertar com o Palmeiras

Abel Ferreira chegou na manhã desta segunda-feira ao Brasil. O novo técnico do Palmeiras saiu de Portugal na noite do último domingo e antes de deixar o País ele deu sua primeira entrevista como treinador do time brasileiro. O português de 41 anos explicou os motivos do acerto e revelou que pretende assistir ao jogo contra o Atlético-MG, no Allianz Parque.

Abel explicou o que o fez largar o PAOK, da Grécia, para assumir o Palmeiras. "A grandeza do clube, a forma organizada como está o clube, as condições que oferecem aos profissionais atingirem seus objetivos e o desafio, claro", disse o português, que terá contrato válido até o fim de 2022.

"Sabemos da grandeza do Palmeiras e de seus objetivos. Sabemos dos jogadores que tem na Academia, foi seguramente uma das razões que levaram o Palmeiras a me contratar, que é a aposta nos jovens. Portanto, estão reunidas todas as condições para todos juntos termos sucesso" projetou.

Abel ainda contou que chegou a conversar com alguns brasileiros antes de dizer "sim" ao Palmeiras. Ele revelou que foi promovido ao time profissional, quando era jogador, por Paulo Autuori, e convocado pela primeira vez para a seleção portuguesa por Luiz Felipe Scolari. São duas referências que tem na profissão também.

"Por incrível que pareça, falei mais com brasileiros do que com portugueses. Vocês sabem, o treinador que me estreou na primeira Liga foi o Paulo Autuori, O treinador que me levou para seleção portuguesa foi o Scolari. No Braga, dois treinadores, o Guto Ferreira e o Thiago Larghi estiveram comigo fazendo estágio. Tenho ótimo relacionamento com treinadores brasileiros e, curiosamente, falei mais com brasileiros", contou.

O novo técnico do Palmeiras vai ao Allianz Parque nesta segunda-feira para assistir ao jogo contra o Atlético-MG, às 17h. O jogo vai ser o último de Andrey Lopes no comando da equipe. "Primeira coisa que vou fazer é ver o jogo, poder estar com nossos jogadores. Isso que é o mais importante agora e começar a trabalhar o mais rapidamente possível", explicou. A estreia dele como técnico do Palmeiras ocorre na quinta-feira, contra o Red Bull Bragantino, pela Copa do Brasil.