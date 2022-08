Abel Ferreira faz elogios ao árbitro e diz que Palmeiras proporciona 'diversão' à torcida

Abel Ferreira respondeu às perguntas dos jornalistas na coletiva com bom humor. Estava contente e satisfeito com a apresentação do Palmeiras na vitória por 3 a 0 sobre o Goiás neste domingo. Leve e sorridente, fez elogios até mesmo ao árbitro da partida, Jean Pierre Gonçalves Lima, o que é algo raro de ouvir do treinador em suas entrevistas.

Para o treinador, a performance elogiável do Palmeiras no tranquilo triunfo no Allianz Parque que deixou a equipe com uma vantagem mais confortável na liderança do Brasileirão foi possível, também, pela atuação do árbitro gaúcho, que deixou o jogo fluir ao optar por não marcar qualquer falta.

"Ele deixou jogar. Estamos sempre habituados a ver o árbitro apitar. Hoje o jogo teve ritmo por responsabilidade do Jean Pierre. Parabéns pra ele e para o nosso grupo, que manteve a consistência", afirmou o português.

O treinador confirmou que mesclou titulares e reservas como estratégia para ter uma "equipe intensa o jogo inteiro", de olho na decisão contra o Atlético-MG, quarta-feira, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores.

Gustavo Scarpa, Danilo e Rony começaram no banco e entraram no segundo tempo nas vagas de Raphael Veiga, Zé Rafael e Dudu, respectivamente. Flaco López também foi a campo na parte final. Murilo, Piquerez e Marcos Rocha descansaram. Mayke, Vanderlan, Wesley e Navarro ganharam a oportunidade de mostrar serviço. "Falo muitas vezes que temos que fazer gestão de energia pra jogarmos na máxima força. Foi essa a nossa intenção", disse ele, contente até mesmo com o rendimento de Wesley, o mais criticado em campo por ter perdido três oportunidades.

"O Wesley falhou em três oportunidades, mas criou muito. E teve um comportamento nas tarefas dele espetacular. O jogo não é só com bola. É técnica, tática, física. O sucesso não é só quando se faz gols ou se ganha. O sucesso é quando dar o melhor que pode em cada treino e em cada jogo", argumentou.

Abel entregou um bilhete aos jogadores durante a partida. Ele não quis dizer o conteúdo da anotação. Apenas afirmou que se tratava de uma orientação de ordem tática. "Lá no bilhete dizia: continue jogando assim. Os nossos torcedores estão nos apoiando. Estão nos ajudando muito", brincou o comandante, fazendo menção aos mais de 38 mil palmeirenses que estiveram no Allianz Parque.

Segundo ele, os jogadores têm proporcionado "diversão" à torcida. "Os torcedores vêm para desfrutar e se divertir com o espetáculo".

Confiança em Raphael Veiga

A jornada positiva de Raphael Veiga neste domingo também foi assunto na entrevista. O meio-campista voltou a acertar uma cobrança de pênalti depois de perder três seguidos. Abel citou Cristiano Ronaldo para reforçar seu apoio ao camisa artilheiro do Palmeiras na temporada, com 20 gols.

"Eu não conheço nenhum jogador do mundo que só acerte. O Cristiano Ronaldo, um batedor exímio de pênaltis, já falhou quatro ou cinco vezes", opinou. "O Veiga falhou três depois de acertar 24. Muitas vezes temos a tendência de focar nos erros. Muitas vezes, os jogadores focam muito no passado, nas coisas menos positivas. Temos que ver o que nós queremos que aconteça, não o que não queremos", emendou.