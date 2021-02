Abel Ferreira indica mudanças no Palmeiras para a disputa do terceiro lugar

O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, indicou nesta quarta-feira que o time deve ter mudanças para enfrentar o Al Ahly, do Egito, na disputa pelo terceiro lugar do Mundial de Clubes. Segundo o treinador português, na partida desta quinta-feira, em Doha, a formação deve ter duas mudanças em comparação à utilizada na semifinal de domingo por causa do desgaste dos jogadores.

O Palmeiras perdeu por 1 a 0 para o Tigres, do México, e se despede do Mundial para retornar ao Brasil e ter uma sequência de jogos pelo Campeonato Brasileiro. "Tivemos nove jogos em dezembro, dez em janeiro, dez em fevereiro, portanto nestes jogos eu acho que raras as vezes eu repeti o mesmo time. Para mim, a constância é a mudança. Portanto, seguramente podemos esperar (mudanças), não muitas trocas, pode ser uma ou duas em cada setor, é o que temos feito até aqui", disse o treinador.

A partida contra o time egípcio será no mesmo estádio da semifinal, o Education City. Abel não revelou as possíveis mudanças, mas adotou a ironia para lamentar o quanto o time tem enfrentado uma maratona enorme de partidas. "Desde que cheguei, estamos jogando o que fiz em dois anos de competição em Portugal", comparou. Contratado em novembro, o português não teve uma semana de cheia para treinar.

O treinador descartou estar abatido pela derrota na semifinal diante do Tigres e disse que estudou bastante o time egípcio, que na segunda-feira perdeu por 2 a 0 para o Bayern de Munique. "Amanhã (quinta-feira) são times que se equivalem, com futebol propositivo, o Al-Ahly tentou ter a bola para atacar o Bayern (pela semifinal e amanhã será um jogo de mais equilíbrio das duas equipes", disse o português.

O jogo entre Palmeiras e Al Ahly, do Egito, começa na quinta-feira às 12h (de Brasília). O time alviverde retorna ao Brasil logo depois e já no domingo tem compromisso pelo Campeonato Brasileiro diante do Fortaleza, no Allianz Parque. Ainda no fim deste mês o clube encara o Grêmio pela final da Copa do Brasil.