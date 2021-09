Abel Ferreira joga luz ao aspecto emocional dos jogadores na decisão contra Atlético na Libertadores

Abel Ferreira bate em uma tecla importante no esporte e carente no futebol brasileiro, e que ganhou o mundo nas repercussões negativas durante os Jogos Olímpicos de Tóquio: a força mental dos atletas, seu desgaste e descontrole emocional e sua capacidade de focar no trabalho mesmo a despeito de qualquer adversidade. Simone Biles, a melhor ginasta da atualidade, desistiu de competir na maioria das provas pelos EUA no Japão porque não estava mentalmente forte. A tenista Naomi Osaka também teve problemas parecidos em sua caminhada ao topo. O problema atinge inúmeras pessoas comuns que são pressionadas em suas áreas de atividades e saem do trilho porque não conseguem controlar o emocional.

Abel joga luz ao problema e traz essa lição para o futebol brasileiro, principalmente para dentro do Palmeiras. Quando o time sofreu gol do Atlético-MG na decisão da vaga para a final da Libertadores, nesta terça, seu gesto foi de tranquilidade e calma, o oposto do que costuma ser e do recado que deu ao seu vizinho 'chato'. Sentado nos calcanhares à beira do gramado, o treinador português levou as mãos à testa, simbolizando um alerta de inteligência e concentração, e pediu foco aos seus atletas. O Palmeiras precisava de um gol para voltar à briga e confirmar sua classificação, como aconteceu. O time não mudou em nada seu posicionamento no Mineirão, tampouco ele fez alterações desfigurando o que havia pensado e treinado na véspera. Deu certo.

É claro que o futebol não permite certezas antecipadas e tudo aconteceu conforme Abel idealizou por uma série de fatores que só o futebol tem, imprevisível que é, como o gol perdido por Vargas quando a partida ainda estava 1 a 0 para o time mineiro. O fato é que o treinador europeu, com dez anos de experiência, valoriza o lado emocional dos jogadores porque entende que técnica, tática e físico todos eles têm e são capazes de desenvolver e aprimorar. Seu trabalho nesse sentido não é completo, mas é bom e abre uma janela para uma perspectiva interessante no futebol nacional.

Abel Ferreira viu o Palmeiras, já sob seu comando, perder decisões de pênaltis porque o emocional dos atletas era péssimo, descontrolado, de altos e baixos. Em outras temporadas, o mesmo Palmeiras tinha dificuldades para resolver partidas decisivas até mesmo em casa porque as pernas tremiam, a cobrança era gigantesca (como é ainda) e os jogadores suavam para fazer o seu trabalho. Havia muito descontrole emocional e falta de inteligência.

Abel percebeu isso e, desde então, trabalha seu elenco para ter essa condição que já disse faltar ao futebol brasileiro. Seu argumento é bom e válido. Todos nós já vimos times melhores em campo perderem jogos e campeonatos por questões estruturais mentalmente, falta de estratégia e de condição emocional na hora de decidir. O assunto é cada vez mais estudado pela academia.

"O jogador brasileiro, em termos de capacidade física, talento e técnica, tem de sobra, são muito talentosas, mas a capacidade de lidar com as adversidades, com os obstáculos, é uma aspecto que é preciso melhorar. O que faz a diferença é o que está aqui no meio das duas orelhas. Quando é focado, é concentrado e é competitivo, competir para ganhar é tudo", tem dito Abel Ferreira sobre a condição do atletas do Palmeiras e do futebol brasileiro de modo geral.

Mesmo na partida ruim feita em casa contra o Atlético-MG semana passada, em que os jogadores estiveram sempre atrás da linha da bola, mesmo os de ataque, o treinador português convenceu seu elenco de uma estratégia que em sua cabeça se provaria correta para aquela situação (não sofrer gols em casa e se valer do regulamento do gol fora da Libertadores). Poderia não ter dado certo. Foi arriscado e bastante contestada. Atacante marcar lateral impede que o time faça gols. Parece claro. Mas o fato aqui é fazer com que o time cumpra uma situação sem perder o foco. Tanto em São Paulo quanto em Belo Horizonte, o Palmeiras foi um grupo concentrado e não se desesperou como no passado quando tinha de fazer gol ou rever situações adversas. Esse aspecto o Palmeiras não tinha. Agora tem.

A neurociência está entrando no futebol, como nesta reportagem feita pelo Estadão em abril deste ano. O enunciado era esse: "Além de médico, preparador físico, podólogo e nutricionista, as comissões técnicas dos times profissionais de futebol passaram a ter nos últimos anos mais um profissional envolvido. A adoção de técnicas para estimulação cerebral tem aproximado a neurociência do esporte e levado especialistas da área a atuarem mais de perto na rotina dos times. O objetivo do trabalho é melhorar o nível de concentração, a rapidez na tomada de decisão e a ajudar os atletas a se recuperarem do estresse provocado pelos jogos e pelas cobranças. A aproximação da neurociência com o futebol teve início há cerca de dez anos. Na Europa, vários times já contam com os serviços de profissionais da área. No Brasil, a função ainda está nos passos iniciais, ao contrário da Argentina, por exemplo. No país vizinho, neurocientistas atuam quase como um braço direito dos treinadores. No River Plate, o técnico Marcelo Gallardo pediu para ter na comissão técnica, ainda em 2014, a médica Sandra Rossi, neurocientista formada nos EUA."

Abel tem razão em insistir neste aspecto em sua passagem pelo Brasil e quem sabe abrir uma nova fronteira para o futebol brasileiro, inclusive da seleção. "O jogador tem de saber que a cada dia de treino ele vai trabalhar o físico e também o cérebro. Dentro do treino técnico e do trabalho tático, isso estará presente. É um trabalho integrado", explicou a especialista Sandra Rossi na reportagem citada.