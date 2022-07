Abel Ferreira leva família para visita à Monja Coen antes de jogo do Palmeiras

A família de Abel Ferreira já está no Brasil há algumas semanas e se reuniu para fazer uma visita especial, nesta semana, à Monja Coen. Ao lado de suas duas filhas e da mulher Ana Xavier, o técnico do Palmeiras posou para fotos com a monja zen budista, que tem ascendência portuguesa.

O Templo Taikozan Tenzuizenji, da Comunidade Zendo Brasil, é vizinho ao estádio do Pacaembu, na capital paulista. O post de Monja Coen em suas redes sociais foi inundado de comentários positivos de torcedores do Palmeiras, que lembraram como Abel Ferreira tem a mentalidade como um dos focos de seu trabalho no clube alviverde.

No início da temporada, Abel Ferreira renovou seu vínculo com o Palmeiras até o fim de 2024. O acordo foi firmado a partir da sinalização da mulher do treinador de que iria se mudar, ao lado das filhas Inês e Mariana, para o Brasil. Sem a presença da família, o português afirma que não teria meios de permanecer no País.

Passados alguns meses, com o fim das aulas em Portugal, as filhas de Abel Ferreira puderem acompanhar a mãe na viagem definitiva para o Brasil. O técnico sempre afirmou que abria mão de ficar com as pessoas mais importantes da sua vida para seguir na profissão de treinador de futebol. A proximidade com filhas e mulher é vista como fundamental por Abel. Elas estiveram no jogo com o Cuiabá, no Allianz Parque, no dia 19.

Neste período, Ana Xavier visitou algumas vezes o Brasil e acompanhou Abel Ferreira em eventos e jogos importantes. Também foi a Montevidéu assistir à final da Libertadores de 2021, em que o Palmeiras se sagrou bicampeão, com vitória sobre o Flamengo na prorrogação.

Após a vitória do último domingo sobre o Internacional, jogadores e comissão técnica receberam folga de dois dias. Neste sábado, o Palmeiras volta a campo para enfrentar o Ceará, na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16h30. O Estadão acompanha em tempo real.