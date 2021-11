Abel Ferreira, Cuca e Renato Gaúcho concorrem a prêmio de melhor técnico de 2021 pela IFFHS

Abel Ferreira, Cuca e Renato Gaúcho estão concorrendo ao prêmio de melhor técnico de 2021 ao lado de relevantes nomes como Pep Guardiola, Thomas Tuchel e Diego Simeone. Os treinadores de Palmeiras, Atlético-MG e Flamengo figuram em uma lista de 24 técnicos que conseguiram bons resultados ao longo do ano.

O título da Libertadores e da Copa do Brasil credenciam o português Abel Ferreira a ter mais chances na premiação elaborada pela IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol). Cuca, por sua vez, levou o Santos à final da competição continental, fez boa campanha com o Atlético-MG e tem grandes chances de erguer as taças do Brasileirão e Copa do Brasil, de 2021.

Já Renato Gaúcho não vive fase tão boa com o Flamengo. Mas levou o clube rubro-negro à final da Libertadores deste ano e é atual vice-campeão da Copa do Brasil, com o Grêmio. O treinador ficou longos anos na equipe tricolor e agora busca, no clube mais popular do País, um novo patamar na carreira, sonhando com vaga na seleção brasileira.

Alemanha, Brasil, Portugal, Espanha, Argentina e África do Sul são os países com mais representantes na lista. A divulgação dos nomes inclusive comete um erro ao creditar Abel Ferreira como brasileiro, quando, na verdade, o treinador é português.

No último ano, o vencedor do prêmio foi o alemão Hans-Dieter Flick. Campeão da Liga dos Campeões com o Bayern de Munique, ele se transferiu após a Eurocopa para a seleção da Alemanha, com a qual buscará o pentacampeonato mundial no Catar, em 2022.

Em 2021, o grande favorito ao título é novamente alemão. Thomas Tuchel deixou o Paris Saint-Germain em meio à última temporada e foi contratado pelo Chelsea. No clube londrino, faturou a Liga dos Campeões com vitória sobre o Manchester City, de Pep Guardiola.

Confira a lista de indicados ao prêmio: