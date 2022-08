'La Casa de Abel': Técnico do Palmeiras grava com a Netflix e deixa torcida curiosa

Abel Ferreira tem sido um importante personagem do futebol nos últimos anos. As conquistas pelo Palmeiras motivam admiração, mas também exacerbam um sentimento de rivalidade com rivais e outros treinadores. Mesmo assim, o técnico português tem aberto portas importantes e tem sido bastante reconhecido por seu trabalho. Nesta quarta-feira, Abel deixou a torcida do Palmeiras animada após publicar um foto participando de uma gravação da Netflix.

Em sua página no Instagram, Abel Ferreira fez uma publicação em que aparece em uma sessão de fotos em um estúdio, com um chroma key ao fundo, o famoso fundo verde usado para a criação cinematográfica de cenários virtuais. No post, o técnico do Palmeiras marcou a página da Netflix no Brasil.

A publicação de Abel Ferreira foi repostada pela Netflix. O serviço de streaming aproveitou a curiosidade da torcida do Palmeiras para sugerir alguns títulos, com referências a outras séries e filmes que fizeram sucesso no catálogo da Netflix: "La Casa de Abel", "Abel Things", "Abel Six" e "Gambito de Abel". "Não tem como explicar vocês mesmo", escreveu a produtora.

As sugestões de título relembram as séries: "La Casa de Papel", "Stranger Things", "Round Six" e "Gambito da Rainha", respectivamente.

Abel Ferreira se tornou ídolo da torcida do Palmeiras nestes quase 22 meses em que comanda a equipe. A comissão técnica portuguesa faturou duas Libertadores (2020 e 2021), Recopa sul-americana (2022), Copa do Brasil (2020) e Campeonato Paulista (2022).