Abel Ferreira pede calma com Merentiel e espera Palmeiras regular no Brasileirão

Abel Ferreira pediu paciência com o atacante uruguaio Miguel Merentiel, do Defensa y Justicia, contratado pelo Palmeiras nesta quarta-feira. "No final do ano saíram Willian, Luiz Adriano e Deyverson. Entrou um, o Navarro. Não falarei muito do Merentiel porque sei que essa camisa pesa muito. Vão querer que jogue e faça 15 gols no primeiro jogo. Se não fizer, não presta."

O treinador aproveitou para analisar as características do novo comandado. "Ele demonstrou muita vontade de vir. Tem características de profundidade, mais agudo. Não gosto de centroavantes que ficam esperando a bola, gosto dos móveis. Mas vamos ainda a procura de outro que possa nos ajudar na função."

REGULARIDADE

O Palmeiras vai tentar levar a impressionante regularidade obtida na fase de grupos da Copa Libertadores - cinco vitórias consecutivas - para a disputa do Campeonato Brasileiro. O primeiro passo é vencer o Juventude, sábado, às 19 horas, em Caxias do Sul, para recuperar em parte os pontos perdidos nas primeiras rodadas da competição nacional.

Pensando em levar o que tem de melhor para o compromisso no Rio Grande do Sul, Abel colocou Zé Rafael, Raphael Veiga e Dudu no segundo tempo da partida com o Emelec para que o importante trio mantivesse o ritmo de jogo.

O Palmeiras vai começar a sétima rodada apenas na nona colocação, com nove pontos, quatro atrás do líder Corinthians. Depois do Juventude, o tive alviverde vai ter o clássico com o Santos, na Vila. Antes, mais uma vez pela Libertadores, o time faz a última partida pela fase de grupo com o Deportivo Táchira, mais uma vez em casa, quando vai tentar terminar com a melhor campanha da primeira fase.