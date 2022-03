Freguesia de Abel Ferreira diante de Rogério Ceni agita o clássico desta quinta-feira, no Morumbi

Com treinos técnicos, táticos e aperfeiçoamento das finalizações, nesta quarta-feira, o técnico Abel Ferreira encerrou a preparação do time do Palmeiras para o clássico com o São Paulo, nesta quinta-feira, às 20h30, no Morumbi, em duelo atrasado da quarta rodada do Campeonato Paulista.

O técnico português tem um duelo particular com o comandante são-paulino, Rogério Ceni, para quem foi derrotado nas quatro vezes em que estiveram frente a frente. Abel sempre na direção do time alviverde, enquanto Ceni soma triunfos também quando estava à frente do Flamengo.

A desvantagem no confronto parece incomodar um pouco o técnico palmeirense que mudou sua opinião do fim de semana, após a vitória sobre o Guarani, quando deu a entender de que poderia utilizar um time mais descansado no clássico.

O que se vê nos treinos da semana é que Abel deverá colocar em campo o que tem de melhor no elenco. Exceção feita aos machucados, como o zagueiro Luan (lesão na coxa esquerda) e os meio-campistas Gabriel Menino e Patrick de Paula (torção no tornozelo direito).

Uma formação provável para a disputa do clássico poderá formar com: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Dudu e Rony.

O Palmeiras é o único time invicto do Campeonato Paulista. Com 20 pontos e dois jogos a menos, a equipe alviverde lidera o equilibrado Grupo C, que conta também com Mirassol (17 pontos), Ituano (15 pontos) e Botafogo-SP (15 pontos).