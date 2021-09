Abel Ferreira vê Atlético-MG favorito na Libertadores, mas avisa: 'Temos ambições'

Abel Ferreira ressaltou os grandes investimentos do Atlético-MG para a temporada e colocou o adversário como favorito para o duelo pela semifinal da Libertadores. O técnico português do Palmeiras mostrou, contudo, confiança na estratégia do seu time, em entrevista dada após a vitória por 2 a 0 sobre a Chapecoense neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro.

"Vamos jogar com um adversário que tem apostado tudo, tem apostado forte. É o favorito, já os dão na final com o outro adversário. Vamos competir, é o que fazemos, vamos analisar nosso adversário. É ida e volta, vamos ser humildes, colocar em prática nossa estratégia, capacidade, força mental, usar nossa técnica, tática e competir. No futebol tudo é possível”, opinou o treinador.

Em busca da segunda final seguida da Libertadores, o atual campeão agora mantém foco total no jogo de ida, no Allianz Parque, na terça-feira, às 21h30. Abel Ferreira diz que o Palmeiras usará as armas que tem para superar o poderoso rival, que conta com nomes como Hulk e Diego Costa.

“Temos nossas ambições, mas ninguém tem dúvida de que o nosso adversário é favorito por tudo que gastou e continua a gastar. Com humildade, com nosso feijão com arroz, vamos procurar atingir nossos objetivos, com mais ou menos dificuldade. Usaremos as armas que temos para chegarmos à final da Libertadores. Eu vim para o Palmeiras porque acreditei que era possível fazer algo que ainda não tinha sido feito. E continuo aqui - já podia ter saltado do barco -, porque acredito que o melhor ainda está para chegar neste ano”, afirmou.

Uma arma que o Palmeiras não terá, pelo menos por enquanto, é a presença de sua torcida. O jogo desta terça será com portões fechados. Em contrapartida, o jogo de volta, na terça-feira, dia 28 de setembro, no Mineirão, em Belo Horizonte, terá a presença de público.

As vendas começam na próxima segunda-feira e os torcedores terão que apresentar testes de covid-19, com resultado negativo, realizados no período de 72 horas antes da partida.