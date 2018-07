Abel festeja estratégia e vê Inter mais confiante

O técnico Abel Braga exibiu satisfação após a vitória do Internacional por 1 a 0 sobre o Palmeiras, sábado, no Pacaembu, pela 18ª rodada do Brasileirão. Ele destacou que decidiu apostar na velocidade de Eduardo Sasha e Jorge Henrique ao definir a escalação do time.

"Sabíamos que o Palmeiras iria se lançar ao ataque pela necessidade de resultado. Por isso mudamos nossa estratégia. O Jorge Henrique e o Sasha fizeram uma grande partida. Nunca deixamos de levar perigo ao adversário. Os jogadores estão de parabéns", afirmou.

O treinador acredita que a vitória devolve a confiança ao time, que vinha de três derrotas consecutivas, sendo duas pelo Campeonato Brasileiro. "Conseguimos alcançar novamente a confiança que estava nos faltando", avaliou Abel.

Uma das apostas do técnico, Jorge Henrique correspondeu em campo ao marcar o único gol da partida e festejou a sua atuação decisiva. "Estou aqui para ajudar. O Abel sabe que pode contar comigo. Fico muito feliz por ter marcado o gol da vitória", comemorou.

A vitória levou o Inter aos 34 pontos, na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, mas o time ainda pode ser ultrapassado pelo São Paulo neste domingo. O time volta a entrar em campo na próxima quinta-feira, quando vai enfrentar o Bahia, na Fonte Nova, pela Copa Sul-Americana. No jogo de ida, em casa, a equipe gaúcha perdeu por 2 a 0.