Abel festeja título após pedir humildade no Fluminense RIO - No início do ano, antes mesmo de a bola rolar, o Fluminense era decantado como o melhor time, melhor elenco do Rio, quiçá do Brasil. Mas o começo da temporada foi turbulento, com tropeços no Estadual, má atuação na Libertadores e críticas ao técnico Abel Braga. Na reta final da Taça Guanabara, porém, o time pareceu se encontrar, Abel barrou Wagner e Rafael Sóbis, lançou o jovem Wellington Nem e a equipe culminou a recuperação com a vitória por 3 a 1 sobre o Vasco na final do turno, neste domingo, no Engenhão.