Abel festeja vitória fora de casa e elogia ataque do Flu

RIO - Satisfeito após mais uma vitória do Fluminense, Abel Braga admitiu que não se surpreenderia se a partida estivesse acabado empatada, com o Bahia, na noite de quarta-feira, no Pituaçu.

Para o treinador, o rival esteve à altura dos cariocas e não somou um ponto por causa da qualidade ofensiva do Fluminense. "Estou extremamente feliz com os três pontos, mas se terminasse com o empate não sairia chateado, porque o Bahia está muito bem, com confiança", afirmou.

Abel, porém, disse que o Fluminense fez por merecer a vitória por causa de sua eficiência no ataque. O time fez dois gols em 13 minutos no segundo tempo, com Bruno Vieira e Rafael Sobis, e confirmou o triunfo fora de casa.

"Acho que, no final, foi uma vitória justa. Nos defendemos bem. Nosso negócio é não sofrer gols porque temos jogadores na frente que sempre podem decidir o jogo. E isso aconteceu mais uma vez", destacou.

Com o resultado e o tropeço do vice-líder Atlético-MG, o Fluminense abriu uma folgada vantagem de nove pontos na liderança, faltando apenas nove rodadas para o fim do Brasileirão.