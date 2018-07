Abel finaliza preparação e Fluminense deverá ter Henrique Dourado contra o Bahia

O técnico Abel Braga finalizou na manhã deste sábado a preparação do Fluminense para enfrentar o Bahia, neste domingo, às 16 horas, na Fonte Nova, em Salvador, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, com um treino recreativo no CT Pedro Antônio, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

O treinador aproveitou a atividade para ajudar o posicionamento dos jogadores e passar as últimas orientações antes da partida. O atacante Henrique Dourado, que foi poupado da última exibição da equipe no Brasileirão - empate em 3 a 3 contra a Chapecoense -, deverá estar entre os titulares.

Caso o Henrique Dourado, artilheiro do Brasileirão com nove gols, não jogue, o jovem Pedro deverá entrar em seu lugar. Mas o meio-campista Wendel, com dores no tornozelo, vai desfalcar o time. Em seu lugar, Abel deverá optar por Marlon Freitas, de 22 anos, que foi incorporado ao elenco profissional recentemente.

O time que iniciará o duelo contra o Bahia deverá ser formado por: Júlio César; Lucas, Henrique, Reginaldo e Léo; Orejuela, Marlon Freitas e Gustavo Scarpa; Marquinhos Calazans, Wellington (Marcos Junior) e Henrique Dourado.

O Fluminense ocupa a sétima posição na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, com 16 pontos.