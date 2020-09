Abel Hernández comemora primeiros gols pelo Internacional: 'Melhor que um sonho'

O Internacional teve muita dificuldade para bater o América de Cali, da Colômbia, no Beira-Rio, pela Libertadores. A vitória por 4 a 3 marcou os primeiros dois gols do uruguaio Abel Hernández com a camisa colorada.

Contratado para ser o centroavante do time de Eduardo Coudet após a lesão de Paolo Guerrero, Abel Hernández vem se adaptando rapidamente e teve papel importante na partida desta quarta.

"Fico muito feliz, é melhor que um sonho. Era importante que a equipe conseguisse ganhar hoje para seguirmos como primeiros do grupo", afirmou o jogador na saída do gramado.

Com o resultado positivo, o Inter chegou aos sete pontos em três jogos. Agora, são duas vitórias e um empate no Grupo E da competição sul-americana.