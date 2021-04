Abel Hernández estreia como titular e celebra 1º gol pelo Flu: 'Foi perfeito'

Contratado como um dos principais reforços para a temporada, o atacante Abel Hernández comemorou a estreia como titular pelo Fluminense e o primeiro gol pelo time tricolor na goleada sobre o Madureira por 4 a 1, neste domingo de manhã, no Maracanã, pela última rodada da Taça Guanabara.

O uruguaio foi contratado junto ao Internacional e marcou em cobrança de pênalti seu primeiro gol pela equipe carioca. "Foi perfeito. Primeiro pela vitória. Era importante ganhar, para mostrar que podemos ser titulares. E um gol é sempre importante para um atacante", resumiu o atacante na saída do gramado.

Até agora, Abel Hernández é apenas opção no banco de reservas. O titular é o experiente Fred. O uruguaio também tem como concorrente o paraguaio Raúl Bobadilla, que estreou neste domingo e também deixou a sua marca.

Outro jogador experiente que aproveitou a oportunidade em campo foi o meia Paulo Henrique Ganso, que entrou na metade final do segundo tempo. O jogador comemorou a vitória e o fato de ter balançado as redes e dado a assistência para Gabriel Teixeira fechar o marcado com um lindo gol nos acréscimos.

"Entrei poucos minutos, mas pude ajudar a equipe. Sigo trabalhando, me esforçando, sei da qualidade que posso oferecer. Espero que as horas que eu possa aparecer, possa ajudar a fazer gol, como fiz hoje", disse Ganso.

Com a vitória sobre o Madureira, o Fluminense terminou a Taça Guanabara na segunda posição e enfrentará a Portuguesa nas semifinais do Campeonato Carioca. O outro confronto será entre Flamengo e Volta Redonda.