Abel Hernández minimiza lesão e admite momento ruim do Internacional

Abel Hernández foi sincero ao falar do desempenho do Internacional pós-saída do técnico Eduardo Coudet. Foram dois jogos e duas derrotas, a última por 2 a 0 frente ao Santos, na Vila Belmiro, na tarde deste sábado, pela 21ª rodada do Brasileirão. O atacante admitiu o momento ruim da equipe, mas mostrou confiança para reverter a situação.

"Seguramente é um resultado ruim, mas creio que temos um grande grupo para reverter esta situação. Não estamos no melhor momento, mas é trabalhar, levantar a cabeça e tentar reverter isso", disse o atacante.

Apesar de conhecer seu quarto tropeço consecutivo no Brasileirão, o Inter se encontra em boa posição na tabela. O time colorado tem 36 pontos, ainda brigando pela liderança. O revés, inclusive, precisa ser esquecido rapidamente, já que o time tem duelo decisivo frente ao América, no meio da semana, pela Copa do Brasil.

E Abel Braga não sabe se poderá contar com Abel Hernández, que saiu de campo lesionado. No entanto, o atacante tratou de minimizar o fato e deu a entender que estará à disposição para o próximo jogo.

"Senti o músculo endurecido, saí para não ter nada mais grave. O momento é difícil para a equipe, mas temos que seguir em frente", finalizou.