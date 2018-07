Abel indica Wellington Paulista titular no domingo

Sem poder contar com Rafael Moura, o técnico Abel Braga indicou que terá Wellington Paulista entre os titulares no jogo do Internacional contra o Coritiba, domingo, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Wellington Paulista terá nova chance de começar jogando porque Rafael Moura cumprirá suspensão após ter levado o terceiro cartão amarelo na rodada passada. Paulista será a referência no ataque do Inter, que apresenta como outra novidade o volante Williams. Ele vai substituir Wellington, também suspenso.

Com estas duas mudanças, Abel Braga deve escalar a equipe gaúcha com Dida; Gilberto, Paulão, Juan e Fabrício; Willians, D'Alessandro, Aránguiz, Alex e Eduardo Sasha; Wellington Paulista.

Contra o vice-lanterna da tabela, o Inter quer consolidar a segunda posição na classificação e se aproximar do líder Cruzeiro. No momento, oito pontos separam os dois times.