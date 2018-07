Abel já prioriza Libertadores e pede reforços no Flu

RIO - Garantido na próxima Taça Libertadores, Abel Braga já começou a fazer o planejamento do Fluminense para o próximo ano. O técnico avisou que vai priorizar a competição continental, em detrimento do Campeonato Carioca no primeiro semestre de 2012.

"Teremos de ter um olhar diferente para a Libertadores em relação ao Estadual", diz o treinador, que admite sofrer perdas no atual elenco. "Alguns jogadores vão sair, o que é natural. Já temos alguns nomes de reforços também. Essa questão, porém, vou deixar para a direção", aponta o técnico.

Com reforços, Abel espera levar o Fluminense mais longe na Libertadores de 2012. Sob o comando do técnico Muricy Ramalho, os cariocas tiveram uma fraca campanha na competição deste ano. Sofreram para passar da fase de grupos e foram eliminados nas oitavas de final pelo Libertad, do Paraguai.