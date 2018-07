Abel lamenta e diz que Fluminense não merecia perder O técnico Abel Braga aprovou a atuação do Fluminense na derrota por 1 a 0 para o Botafogo, domingo, na Arena Pernambuco, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Para o treinador, o time não merecia ser derrotado, mas o meia Seedorf, autor do único gol da partida, acabou fazendo a diferença.