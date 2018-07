Abel lamenta queda do Inter e diz que Ceará mereceu

"Lamento porque entramos com o objetivo de seguir na Copa do Brasil. Mas tivemos desfalques que não puderam atuar por causa da sequência de jogos. Eles corriam o risco de se lesionar. Não poupei ninguém. Não podia escalá-los. Mas não temos o que reclamar, pois o Ceará foi melhor. Agora vamos trabalhar forte e procurar manter o bom momento no Brasileirão", disse.

Com a queda, o Inter volta completamente as suas atenções para o Campeonato Brasileiro, torneio em que o time ocupa a vice-liderança, com 28 pontos. O próximo compromisso será sábado, no Serra Dourada, diante do Goiás, e Abel projeta uma recuperação imediata. "Vamos trabalhar forte agora e tentar este momento bom que estamos vivendo no Brasileirão", afirmou.

A diretoria do Inter adotou discurso parecido e demonstrou que não está muito preocupada com a participação do time na Copa Sul-Americana, indicando que o torneio continental deve ser deixado em segundo plano, com o foco voltado para o Brasileirão.

"É óbvio que não estamos contentes com o resultado. Precisamos melhor muito, e esta melhora tem que ocorrer já agora no sábado contra o Goiás. Nosso foco neste momento é o Brasileirão. A Sul-Americana iremos pensar depois, quando soubermos quem será o adversário", comentou o vice-presidente de futebol Marcelo Medeiros.