Abel lamenta 'recorde de gol irregular' após eliminação do Fluminense

Abel Braga ironizou a arbitragem do clássico entre Fluminense e Botafogo, na noite deste domingo, no Engenhão. Para o treinador, a atuação do auxiliar Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa atrapalhou o clássico vencido pelo rival, por 3 a 1. Apesar do erro, Abel minimizou o vacilo do assistente no lance do segundo gol do Botafogo. Havia cinco jogadores impedidos na jogada em que Dudu Cearense balançou as redes.

"Foi o recorde de gol irregular: cinco jogadores impedidos. Não vou criticar o bandeira porque ele é o melhor do Rio. O árbitro, sim, esse não tem critério. Nunca tinha apitado clássico, não o conhecia e não falo de arbitragem quando ganho nem quando perco. Mas o bandeira é idôneo, correto e sei que ele vai se arrepender do erro, afirmou", disse Abel, referindo-se a Alexandre Vargas Tavares de Jesus.

Mesmo com a ironia, Abel evitou maiores críticas à arbitragem. Ele preferiu valorizar o empenho da equipe mista que mandou a campo, e que não conseguiu obter a vaga na final da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. O treinador agora quer concentração na disputa das semifinais do Estadual.

"Vamos para a próxima. Estou contente. Não com o resultado, mas pela entrega. Um time fez dois gols e nunca baixamos os braços, nunca deixamos de lutar. Mesmo com 3 a 0 o torcedor seguia cantando atrás do gol. Vamos tirar alguns ensinamentos", declarou o técnico, que antes do Estadual tem a Copa do Brasil pela frente.

O time vai voltar a campo na quinta-feira para enfrentar o Goiás, pela quarta fase da Copa do Brasil. "Vamos virar o disco para a Copa do Brasil. O jogo contra o Botafogo valeu como entrega. O Luis Fernando foi surpreendente pela direita. A equipe, mesmo na derrota, mostrou que está com a mente muito forte. É um time que nunca jogou junto e às vezes nem treina junto. E ainda conseguimos fazer um gol com um jogador a menos. É você saber até onde vai e nesse tipo de jogo é que se cresce", avaliou.