Abel lamenta saída de Thiago Neves do Fluminense

RIO - O técnico Abel Braga lamentou nesta quinta-feira a saída de Thiago Neves, que se despediu do Fluminense para jogar pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita. O treinador destacou as qualidades do meio-campista, mas lembrou que não tinha como evitar o fim desta nova passagem do jogador pelo clube carioca.

"Todo grande jogador, quando sai, é uma perda. Falei até umas palavras para ele de despedida. Tem uma relação forte com o grupo. O Thiago é diferenciado tanto no aspecto individual quanto tático, mas não podemos cortar as pernas dele", disse o comandante, lembrando também que hoje não estaria disposto a desempenhar a função de técnico no país para onde o meio-campista está indo atuar.

"Eu já tive convites para trabalhar no Irã e na Arábia Saudita, mas para lá eu não vou. Iria se fosse para os Emirados Árabes. Mas entendo perfeitamente o Thiago", disse Abel.

Também nesta quinta-feira, o goleiro Diego Cavalieri admitiu que seu desempenho este ano está abaixo do exibido em 2012, quando se sagrou campeão carioca e brasileiro pelo clube. "Tenho consciência da minha responsabilidade, do que tenho que fazer. Estou trabalhando da mesma forma, mas são momentos que acontecem. Nas duas últimas partidas acabaram acontecendo erros. Uma hora vai acontecer, o importante é ter a cabeça no lugar", ressaltou.