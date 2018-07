Abel lembra erros de 2011 e pede Flu mais consistente A vitória por 4 a 1 diante da Portuguesa, no último sábado, levou o Fluminense aos nove pontos em cinco rodadas disputadas e fez com que a equipe dormisse na sexta colocação do Campeonato Brasileiro. O resultado foi muito comemorado pelo técnico Abel Braga, que apontou que seu time não está cometendo os mesmos erros do ano passado, quando perdeu muitos pontos no início da competição.