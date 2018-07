Abel mantém dúvida sobre substituto de Thiago Neves O técnico Abel Braga tem uma dúvida quanto ao time que enfrenta o Bonsucesso, neste sábado, pela quinta rodada da Taça Rio - o segundo turno do Campeonato Carioca. Tendo adiantado a escalação da equipe titular, o treinador não sabe ainda quem vai substituir o lesionado Thiago Neves. O treinador pondera um time mais ofensivo com o atacante Matheus Carvalho ou um reforço na marcação com o volante Jean.