Abel mantém mistério e insinua que Aránguiz pode ficar na reserva

O tom de mistério adotado durante toda a semana no Internacional foi intensificado pelo técnico Abel Braga nesta sexta-feira. Em entrevista coletiva, o treinador fez questão de aumentar as dúvidas sobre a escalação para o clássico diante do Grêmio, domingo, no Beira-Rio, pelo Brasileirão, e afirmou até que o volante Aránguiz, um dos destaques da equipe, pode começar entre os reservas.

"Não sei se vou começar com o Aránguiz entre os titulares. Ele é diferenciado fisicamente, mas temos um atleta que num nível do grupo está vendendo saúde. É o Wellington, que mostrou um outro tipo de característica, uma chegada legal na área", declarou o treinador, exaltando o volante contratado junto ao São Paulo.

Wellington vinha substituindo Aránguiz nas últimas partidas por conta de uma lesão do chileno, que estava se recuperando de um problema no joelho direito. O volante, no entanto, treinou bem durante a semana e por isso seu retorno ao time titular era dado como certo, até Abel despistar nesta sexta.

O treinador, aliás, fez questão de deixar claro que sua opção será técnica e tática, já que Aránguiz está plenamente recuperado da contusão. "Confio na capacidade do Aránguiz. Eu disse que ele vai jogar, só não falei se começarei com ele."

O impasse entre Wellington e Aránguiz deve ser a única dúvida de Abel para o clássico pelo Campeonato Brasileiro. Assim, o Inter entrará em campo com: Dida; Wellington Silva, Ernando, Juan e Fabrício; Willians, Wellington (Aránguiz), Alex, D''Alessandro e Alan Patrick; Rafael Moura.