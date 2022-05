Abel minimiza vice-liderança do Palmeiras no Brasileirão: 'Classificação não vale nada agora'

O técnico Abel Ferreira festejou a boa vitória sobre o Juventude por 3 a 0, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, mas minimizou a subida na tabela de classificação. Com o resultado, o time saltou para a segunda posição, atrás do Corinthians, mas o treinador reforçou que ainda tem muita lenha para queimar na competição.

"Olhar para a classificação agora não nos vale nada. Temos de ir jogo a jogo. Nossa intenção é lutar pelo título, mas outros também querem", afirmou o treinador português, reforçando que ainda tem muitas rodadas pela frente. "Nós sabemos que o campeonato é uma maratona", comentou.

O comandante alviverde lembrou que o Palmeiras ainda tem outras disputas na temporada, assim como alguns rivais, e isso também pode influenciar na disputa do Brasileirão. Apesar de buscar todos os títulos, o foco maior está na Copa Libertadores, torneio no qual o Palmeiras é tricampeão.

"O Botafogo tem bons jogadores, bom treinador, tempo para treinar. Quase todas as outras equipes estão em mais competições. São Paulo está bem, Corinthians, também. O Flamengo é um gigante que qualquer hora aparece. Então temos de fazer o nosso caminho e ir somando pontos", avisou.

Como recebeu o terceiro cartão amarelo por reclamação, Abel não poderá ficar no banco de reservas no clássico com o Santos no próximo fim de semana. Ele reclamou bastante da atuação do árbitro Marcelo de Lima Henrique na partida contra o Juventude. Mas antes de encarar o Santos, terá pela frente o Deportivo Táchira, da Venezuela, pela Libertadores.