Abel não conta com Deco para estreia do Fluminense na Libertadores

RIO - O técnico Abel Braga está descrente da possibilidade de contar com o meia Deco para a estreia do Fluminense na Copa Libertadores, dia 13, contra o Caracas, na Venezuela. O meia sofreu um estiramento na coxa direita ainda na pré-temporada e não há previsão de recuperação.

"O Deco ainda não foi a campo e não deve treinar com bola nesta semana. Libertadores é diferente, exige planejamento, estudo. Não podemos nos afobar", alertou Abel, que disse que vai começar a estudar o time venezuelano e pensar melhor em como armar o meio de campo tricolor caso se confirme a ausência de Deco.

"Ainda tenho uma dúvida que está na minha cabeça. O jogo é fora de casa, mas mesmo assim vamos para ganhar. Ouvi muitos falando que estamos com três volantes, mas o Jean tem tido liberdade e se movimentado muito", defendeu-se o treinador.

Uma opção pode ser Felipe. O meia participou de treinamento nas Laranjeiras, nesta segunda, ao lado do lateral Fabian Monzón. Ambos têm sua estreia prevista para quarta, contra o Friburguense, no Engenhão. O atacante Fred também participou da atividade tática, mas só deve aparecer pela primeira vez no ano contra o Quissamã, no sábado, em Macaé.