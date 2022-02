Abel pede paciência à torcida com os jovens do Palmeiras após empate em Limeira

Sabedor de que o empate, sem gols, com a Inter de Limeira, no Estádio Major Levy Sobrinho, neste domingo, não agradou aos torcedores do Palmeiras - apesar de o time estar com boas possibilidades de obter vaga nas quartas de final do Paulistão -, o técnico Abel Ferreira pediu paciência com os atletas mais novos do elenco, que estiveram em campo.

"Eu tenho paciência, como tivemos com Zé Rafael, Luan e muitos outros, que às vezes temos a tendência de criticar. É um jogador de qualidade e em quem confio, e estamos falando diretamente do Navarro. Tenham paciência, futebol não se faz em dois dias. Acreditem nele, tem muito potencial, para que vocês saibam temos uma proposta para vendê-lo se quisermos. É sinal de que tem qualidade. A camisa de centroavante do Palmeiras pesa muito, mas vamos torná-la mais leve, vamos ajudá-lo, como a todos os jogadores que estão aqui", disse o treinador palmeirense, em entrevista coletiva.

Abel também explicou o motivo por colocar apenas Zé Rafael na partida em Limeira, deixando os demais titulares fora, privilegiando a disputa do segundo jogo da Recopa Sul-Americana, quarta-feira, no Allianz Parque, frente ao Athletico-PR. No primeiro duelo, em Curitiba, houve empate por 2 a 2.

"Não há outra forma de ser competitivo sem rodar a equipe. Foi o que aprendi no futebol brasileiro. Do Paulista, acho que somos a única equipe que está sempre a jogar de dois em dois dias, ou três em três dias. Parabéns aos meus jogadores, sabemos que podemos fazer melhor, mas as condições hoje estavam muito difíceis", disse o técnico palmeirense.