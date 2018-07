Abel pede que derrota sirva de 'estímulo' para o Flu

"Não faltou luta, entrega e dedicação, mas o adversário foi superior. Isso não muda nada do que eu penso da minha equipe. Temos que ter a consciência da derrota e isso terá que servir de estímulo, a exemplo do que o Grêmio fez depois de sofrer uma derrota em casa", declarou o treinador.

Com os resultados de quarta-feira, Fluminense, Grêmio, Huachipato e Caracas ficaram empatados com três pontos no Grupo 8 da Libertadores. O mais curioso é que as quatro equipes conseguiram suas vitórias quando atuaram fora de casa. De acordo com Abel Braga, este equilíbrio já era esperado desde o sorteio que definiu as chaves da competição.

"Não vamos perder a seriedade por causa dessa derrota. Para nós, quando caiu esse grupo, sabíamos que seria extremamente difícil. As três equipes ganharam o jogo fora de casa e, de repente, só teremos uma definição na última rodada. Está tudo em aberto e temos que crescer com esse momento. Temos equipe para reverter isso e assim vamos para o Chile", comentou, já mirando a partida diante do Huachipato, na próxima quarta-feira.