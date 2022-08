Abel pode repensar sua permanência no Brasil após bombardeio de treinadores contra ele

Abel Ferreira não está nada satisfeito com o comportamento de alguns de seus colegas brasileiros que, nas duas últimas semanas, resolveram atacar suas declarações e o jeito com que comanda o Palmeiras. Cuca fez isso recentemente. Mano Menezes tem dado alfinetadas no português com frequência. Até Jorginho andou falando do que chamou de falta de respeito de Abel com a arbitragem. O bombardeio parece combinado. Nas alamedas do Palmeiras, apesar de ninguém entender as críticas após dois anos no cargo, a ciumeira ao trabalho do treinador é apontada como maior motivo pelas broncas. Isso pode fazer com ele repense sua permanência no Brasil.

Não é de hoje que Abel Ferreira desperta esse tipo de sentimento em treinadores que atuam no Brasil, principalmente nos brasileiros. As conquistas do Palmeiras e as recentes vitórias do time e sua liderança no Brasileirão podem explicar alguns desses atos, mas o sentimento de repulsa diz muito respeito às próprias declarações de Abel. A mais recente envolvendo o Atlético-MG disse respeito à sua leitura do time rival feita após a eliminação na Libertadores com dois jogadores a mais dentro do Allianz Parque. Abel disse que Cuca usou muito o jogo pelas laterais e não pelo meio. Atirou a bomba e ela explodiu no colo de Cuca, que não gostou das declarações e deve ter sido cobrado pela eliminação.

Abel Ferreira não pretende mais comentar sobre os rivais. Vai se calar. No caso de Cuca, ele estava tentando explicar como o seu time conseguiu marcar bem o Atlético após as expulsões de Danilo e Scarpa. Disse que ficou mais fácil para o Palmeiras porque o adversário não atacou pelo meio. Cuca, que perdeu nas cobranças de pênaltis após empate sem gols, se sentiu ofendido.

Disse Abel na ocasião: "O Cuca é um treinador experiente, com vários títulos na carreira. Quando ele assistir ao jogo, vai entender que ele tinha muitos jogadores por fora do nosso bloco, e você tem de colocar gente por dentro para atacar a nossa linha. Ele tinha os pontas por fora, os dois laterais abertos, os zagueiros por trás, mas poucos jogadores por dentro do nosso bloco. Por isso, foi mais fácil de controlar".

Mais recentemente, Cuca saiu em disparada contra o português. "Se você sai para o vestiário para ouvir música na hora dos pênaltis e ganha, vira moda. E se perde? Se você cai seis vezes no mesmo canto e ganha? É legal, lembra o Muralha o que aconteceu? E quando você tem dois jogadores expulsos? Não passa nada, porque 'a cabeça é fria'. Mas não foram cabeça fria, poderiam ter quebrado algum jogador. Se a derrota vem para eles nesse jogo, vocês estavam cobrando as duas expulsões, as seis quedas do goleiro no mesmo canto (nas cobranças de pênaltis), o treinador que não ficou para os pênaltis... Quando se ganha, tudo é perfeito. Parabéns para o Abel, para o Palmeiras, boa sorte. Pronto, falei". O "falei" ao fim de suas declarações demonstra que Cuca estava engasgado com Abel.

​O respeito que até então tinha pelo treinador português parece não existir mais. Isso pode provocar rompimentos no trabalho de Abel. Ele tem contrato com o Palmeiras, mas dificilmente ficaria com sua família num país onde não é bem recebido ou onde 'seus colegas' de trabalho atiram contra ele com frequência, como está acontecendo nesse momento. Easse grau de inimizade parece só crescer. Seu nome também tem sido ventilado por torcedores como candidato a técnico da seleção brasileira após a Copa do Mundo do Catar. Tite já disse que não fica ganhando ou perdendo o Mundial. A CBF acompanha o trabalho de todos os treinadores credenciados a ocupar o cargo, e Abel Ferreira é um deles.

Mano Menezes, do Internacional, já esteve no posto. Jorginho foi auxiliar de Dunga na Copa do Mundo da África do Sul, em 2010, Cuca poderia ter a esperança de ser escolhido. Todos eles estão sendo observados pela CBF e seus dirigentes, que juram só tomar a decisão após o Mundial. Há outros, mas nenhum deles com força suficiente para ser unanimidade. A CBF queria Pep Guardiola, que foi sondado, mas não se mostrou interessado.

O fato é que Abel Ferreira deve continuar sendo alvo dos treinadores quando eles se sentirem ameaçados pelo técnico do Palmeiras. Quando disse que o Palmeiras estava lutando "contra tudo e contra todos", não imaginava que seriam os outros técnicos seus provocadores. Referia-se à arbitragem. Abel colhe os frutos também por ser um tanto professoral, falar de forma direta e ter menos cuidados com a força de suas opiniões. Em muitos momentos ele passa do ponto. Tem ideias fixas e as defende, sem levar em conta, talvez, outras opiniões. Já ouvi muitas pessoas dizendo que ele chegou ao Brasil e "acha que pode nos ensinar o futebol". Mais ou menos com o que aconteceu com Jorge Jesus no Flamengo. Recentemente, perguntou o que "é jogar bem para os brasileiros". Disse que para ele era ter rendimento, entre outras coisas. Seu jeito passou a incomodar.