Abel põe Veiga como opção para Libertadores e ataca calendário do futebol brasileiro

Com a Libertadores novamente no radar, o técnico Abel Ferreira vai aproveitar o treino desta segunda-feira para avaliar as condições de seu elenco e, então, começar a montar o time que encara o Cerro Porteño, nesta quarta, no Paraguai, no primeiro jogo da fase de oitavas de final. O jogo diante do Avaí, no entanto, serviu para ver novamente em ação o meia Raphael Veiga, que ficou fora do time desde o início de junho por estar entregue ao departamento médico.

"Hoje estava programado para ele voltar, mas uma coisa é o retorno e outra é ter ritmo competitivo. Ele ficou muito tempo fora, mas entrou bem e é mais uma opção", afirmou o treinador.

Um dos principais nomes do elenco, Veiga sentiu uma lesão na coxa direita na partida contra o Atlético-MG, no início de junho, e teve de deixar o campo ainda no primeiro tempo. Desde então, ficou entregue ao departamento médico. Principal nome do elenco na temporada, o camisa 23 tem sido valioso principalmente em jogos da Libertadores. O meia é vice-artilheiro da competição com seis gols, um a menos do que Rafael Navarro, companheiro de time. E mais: muito em função das suas atuações, o Palmeiras acabou como grande destaque da fase classificatória ao obter 100% de aproveitamento e ainda marcar 25 gols em seis partidas.

Uma conversa com o departamento médico e todo o seu estafe vai ser importante para definir a estratégia a ser usada para escalar a equipe. Líder isolado no Campeonato Brasileiro, o treinador português tenta conciliar dois objetivos para os jogos que virão nesta semana: seguir o ritmo de vitórias e não estourar nenhum atleta por conta do calendário apertado.

"Não sei qual será o futuro, sei que temos uma série de partidas decisivas com dois dias de intervalo. Isso só acontece em um lugar no mundo. Pela quantidade de duelos que há, só rezo. Vocês estão vendo a quantidade de atletas lesionados em jogos do Flamengo, Atlético-MG, Corinthians. Teríamos que jogar a casa 72 horas, mas não é isso que está acontecendo", comentou o treinador.

Neste período de jogos decisivos, uma atenção especial vem sendo dada ao desgaste dos atletas. "O que me deixa feliz é que , independente de quem jogue, temos sempre em mente vencer. Mas temos de ter cuidado com saúde dos atletas." O desgaste foi a causa de o Palmeiras apostar em um time misto em Florianópolis. Para não estourar seu elenco, Marcos Rocha, Murilo e Piquerez foram poupados. Rony e Dudu até foram utilizados no Sul, mas entraram na etapa final.

"Desde que cheguei aqui, não tenho titulares, mas um elenco qualificado. Só dessa maneira o o time consegue responder tão bem diante de tantos jogos." Ausente do confronto deste domingo por acúmulo de cartões amarelos, o volante Danilo é um importante reforço para o duelo diante do Cerro Porteño.