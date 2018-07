Abel poupa Deco e confirma Flu com Wagner e Rhayner O técnico Abel Braga aproveitou o treino desta sexta-feira para testar o Fluminense e confirmar algumas mudanças para a partida diante do Audax, no domingo, no Engenhão, pela estreia na Taça Rio. Sem Thiago Neves, lesionado, e Deco, poupado, o treinador confirmou as entradas de Wagner e Rhayner entre os titulares.