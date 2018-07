Abel prevê jogo difícil para o Fluminense contra o Emelec na Libertadores

RIO - O Fluminense se classificou na noite de quinta-feira para as oitavas de final da Libertadores com a vitória por 1 a 0 sobre o Caracas, no Estádio de São Januário, pela rodada final do Grupo 8, mas a definição do próximo adversário não agradou a Abel Braga. O treinador prevê que o time terá dificuldades no duelo com o Emelec, do Equador.

"Já estive em Guayaquil (cidade no Equador onde o Emelec manda suas partidas) com o Internacional e sei que é muito difícil jogar lá, pois o campo é relativamente pequeno. De qualquer forma, a partir de agora não tem mais nada fácil na Libertadores", disse.

Abel aproveitou o triunfo para agradecer o apoio da torcida, mesmo que São Januário não tenha lotado - o jogo teve 10.224 pagantes. "Cumprimos nosso objetivo, mas não tem como não fazer uma ressalva ao torcedor tricolor. Na praia, nas ruas, em todos os lugares vemos muitos torcedores usando a camisa do Fluminense. Isso demonstra o bom momento que vivemos. Hoje a torcida incendiou a equipe e comprou a nossa briga de forma amorosa e muito legal. A relação que estamos vivendo é muito boa", afirmou.

Autor do gol da vitória sobre o Caracas, o atacante Rafael Sobis comemorou a participação decisiva no jogo. "É bom se sentir importante num momento importante. Mas o que vale é o resultado final. Jogamos para nos classificar e fomos inteligentes. Viemos de uma sequência forte de jogos, mas atingimos nosso objetivo e estamos todos de parabéns. Agora é começar a estudar os adversários e consertar aquilo que não fizemos bem até aqui", comentou.