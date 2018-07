Abel promove rachão e faz mistério para jogo do Fluminense nesta quarta

RIO - O técnico Abel Braga decidiu levar até instantes antes da partida contra o Grêmio, nesta quarta-feira, no Engenhão, a dúvida quanto à escalação do Fluminense. Nesta terça-feira o grupo participou de um rachão e o treinador não indicou qual será o time que começará o segundo compromisso dos cariocas na Copa Libertadores.

A dúvida consiste na escalação de Deco e Gum, que estrearam na temporada no último domingo e ainda não estão na melhor forma física. Se eles não jogarem, entram no time o zagueiro Anderson e o meia Wagner. O restante do time é aquele que foi campeão brasileiro e está na boca da torcida: Diego Cavalieri, Bruno, Leandro Euzébio e Carlinhos; Edinho, Jean e Thiago Neves; Wellington Nem e Fred.

Na véspera de um jogo tão importante quanto esse contra o Grêmio o assunto nas Laranjeiras era o vídeo que caiu na internet na segunda em que o atacante Fred aparece beijando na boca uma fã. O frenesi foi não só por conta do estilo "conquistador" que o jogador mostra na gravação, mas também porque ele aparece parado com seu carro esportivo na faixa da esquerda de uma avenida de fluxo intenso no Rio e porque a garota tem namorado.

Para encerrar a polêmica, Fred concedeu coletiva nesta terça. Lamentou a divulgação do vídeo, dizendo que achou "muito desnecessário e irresponsável", revelou que já conhecia a fã e que seu carro quebrou. "Foi uma coisa atípica. Meu carro deu um probleminha, tinha apitado e acabou parando na avenida. A garota de moto passou e mexeu como fã, brincou. Encostou a moto. E como todos viram é uma menina muito bonita", argumentou.