Abel quer Palmeiras rigoroso em campo para garantir vaga sem sustos na Libertadores

A fase não poderia ser melhor. Sete vitórias seguidas, liderança isolada no Brasileiro e a necessidade de um simples empate em casa para seguir rumo às quartas de final da Libertadores. Mas mesmo com o “vento favor”, o técnico Abel Ferreira cobrou rigor, disciplina e objetividade de seus comandados para o jogo desta quarta, às 19h15, no Allianz, quando decide a sua permanência no torneio sul-americano diante do Universidad Católica.

A missão já foi facilitada pelo resultado conquistado na partida de ida, quando o time paulista venceu os chilenos por 1 a 0. Como o gol marcado na casa do adversário é critério de desempate, o Palmeiras só dá adeus ao torneio no caso de derrota a partir de 2 a 1. Um triunfo da Universidade Católica pela contagem mínima, leva a vaga para os pênaltis.

Para Abel Ferreira, o bom momento da equipe não chega a ser surpresa. E a missão da comissão técnica, e também do elenco, é fazer esse período de bonança perdurar.

“Isso é fruto de um trabalho do clube, da equipe técnica e também dos jogadores. Temos de manter a crença, a disciplina e o rigor dentro de campo. É esse grau de exigência que devemos refletir nas partidas”, afirmou o treinador.

Apesar de ter o empate como aliado, o comandante quer o time liderando as ações e controlando o ritmo da partida. A boa fase do Palmeiras vem permitindo uma alternância no time titular diante do calendário apertado ajudando a preservar alguns atletas.

“Todos já perceberam que temos uma equipe competitiva. Minha intenção sempre foi ter dois jogadores do mesmo nível por posição”, comentou.

Assim, a tendência é montar o time com um meio-campo marcador e ao mesmo tempo criativo para aproveitar a velocidade de Breno Lopes e Deyverson na frente. Gustavo Scarpa e Raphael Veiga são peças fundamentais para a armação das jogadas.

Quanto a Dudu voltar a ser titular, ele disse não ter pressa. “Temos de ter um pouco de calma. O Dudu está com uma disponibilidade mental de nos ajudar. Esse espírito é fundamental”, declarou Abel.

Apostando na necessidade de o adversário buscar o jogo, o treinador quer atenção na defesa e aposta na liderança do goleiro Weverton e do zagueiro Gustavo Gómez para neutralizar o ataque rival.

Já a Universidad Católica vem sofrendo com desfalques. O meia Luciano Aued sofreu uma pequena fratura no pé e nem viajou com a delegação para o Brasil. Outra baixa importante é Gonzalo Tápia. O atacante se machucou na partida do final de semana contra o Colo Colo. Para o seu lugar, o técnico Gustavo Poyet deverá escalar Edson Puch.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS x UNIVERSIDAD CATÓLICA

PALMEIRAS – Weverton; Marcos Rocha, Kuscevic, Gustavo Gómez e Viña; Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa; Breno Lopes e Deyverson. Técnico: Abel Ferreira.

UNIVERSIDAD CATÓLICA - Sebastián Pérez; Huerta, Asta-Burruaga, Saavedra e Zampedri; Rebolledo, Leiva, Fuenzalida; Puch, Núñez e Valencia. Técnico: Gustavo Poyet.

ÁRBITRO – Alexis Herrera (VEN)

HORÁRIO - 19h15

LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo.