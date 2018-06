Abel revela que Fluminense acertou venda de Wendel ao Sporting

O volante Wendel está mesmo de saída do Fluminense. O técnico Abel Braga confirmou em entrevista à rádio portuguesa TSF que o Sporting Lisboa acertou a contratação do jogador, em transação que deve ser formalizada em breve, e ainda lamentou a perda do jovem meio-campista, culpando a situação financeira "caótica" do clube carioca.

"Para mim é muito ruim, mas sabemos que a situação do Fluminense é muito caótica. Então, perdemos um grande jogador e o torcedor não fica satisfeito, mas não havia outra solução. Ainda por cima, sai um jogador deste nível, claro que ninguém gosta", afirmou Abel.

Wendel, de 20 anos, teve uma rápida ascensão no Fluminense, assumindo a condição de titular durante a temporada 2017. O clube chegou a encaminhar a venda do jogador ao Paris Saint-Germain, mas a negociação acabou recuando pela necessidade de o time francês cumprir as regras do Fair-Play Financeiro da Uefa.

Na avaliação de Abel, Wendel precisará de algum tempo para se adaptar ao futebol português, mas foi uma aposta certeira do Sporting, até pela possibilidade de uma futura negociação da jovem promessa pelo clube lisboeta.

"Eu acho que foi uma escolha muito boa por parte do Sporting. Agora é esperar que ele possa se adaptar nestes próximos cinco meses, até terminar a temporada, porque é um jogador diferenciado. O Sporting não só contratou um grande jogador como fez um bom investimento porque, com toda a certeza, vai dar um grande retorno financeiro no futuro", disse o treinador.

Ao comentar o estilo de jogo de Wendel, Abel não economizou nos elogios a Wendel. "É um jogador de altíssimo nível. Finaliza muito bem de meia distância, mas o que ele tem de mais importante é a transição defesa/ataque. A única coisa que ele vai ter de melhorar um pouco é a recuperação da bola, mas taticamente cumpre, finaliza muito bem e a velocidade é ótima para um meio-campista", avaliou.