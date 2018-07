Abel revela que Léo está de saída do Fluminense e lamenta chances perdidas

O lateral-esquerdo Léo está de saída do Fluminense. A revelação foi realizada pelo técnico Abel Braga, que acabou o deixando de fora do duelo com o Bahia, no último domingo, na Fonte Nova, por causa de uma negociação adiantada para uma transferência ao futebol europeu. Mas o treinador ficou satisfeito com a atuação do substituto do titular, Mascarenhas, no empate por 1 a 1, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"O Léo tem uma proposta. Se o negócio está para ser concretizado entre hoje ou amanhã, eu não sei, não valia a pena arriscar colocar o menino, porque se ele se lesionasse poderia impossibilitar (a negociação). No entanto, estou feliz porque foi um jogo complicado, o lado direito do Bahia é muito forte. O Léo é muito mais marcador do que apoiador, mas fiquei extremamente surpreso, de forma positiva, com o desempenho do Mascarenhas, mesmo na parte defensiva", disse.

Abel garantiu ter aprovado a postura do Fluminense no empate com o Bahia, mas lamentou as várias chances de gol perdidas pela equipe, especialmente em contra-ataques, o que acabou resultando na terceira igualdade consecutiva do time no Brasileirão.

"A postura (do meu time) me agradou. Porque foi exatamente o que nós pensamos para o jogo. Não estávamos preocupados com posse de bola. Nós queríamos fazer gols. Fizemos um e tivemos chances mais claras de fazer o segundo gol do que o Bahia. Eles fizeram um gol de fora da área numa felicidade do menino que entrou. Nos defendemos muito bem. O que não nos deixa muito satisfeitos é que aconteceu de ter (ataques nossos com) quatro (jogadores) contra três e três (jogadores) contra dois, e não matamos. Era hora para ter matado o jogo", afirmou o treinador.

O empate deixou o Fluminense com 17 pontos, em sétimo lugar no Brasileirão. O time voltará a jogar na próxima quarta-feira, em clássico contra o Botafogo, no Maracanã. "Foi bom, agora é pensar no clássico. Vamos pensar no Botafogo, ver o que teremos de estratégia. Procuraremos mexer na equipe o mínimo possível para conseguir o resultado positivo", concluiu Abel.