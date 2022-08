Abel sempre tem um plano: é isso que o torcedor do Palmeiras acredita

Em mais de uma vez na semana passada ouvi de torcedores palmeirenses a seguinte frase: "Abel sempre tem um plano". A frase foi dita num roda de amigos que falavam sobre a partida da semifinal da Libertadores. Chegou a hora. Nesta terça-feira, o Palmeiras visita o Athletico. Ainda vai ter o confronto da volta. Mas esse primeiro duelo poderá dar uma dimensão da pedreira para os dois lados. Abel Ferreira, de fato, deve ter um plano para superar o tima rival do amigo Felipão. Ele conhece bem o treinador brasileiro, com quem já trabalhou na seleção de Portugal.

Mas agora, Abel é apontado como mais estrategista e melhor do que Felipão. Os resultados de dois anos ajudam muito nesta concepção. Mas nunca se esperou tanto um plano de Abel Ferreira como para este jogo. Ele tem de apresentar alguma coisa diferente para superar o clube paranaense dentro de sua casa, onde se sabe que o Athletico é gigantesco e forte. Tem sido assim nos últimos anos. Desde 2005, o clube não chega em uma final de Libertadores. Vai tentar de todas as formas quebrar esse jejum.

Felipão pode ser tudo, menos "bobo". Se Abel Ferreira tem um plano para superar o rival, Scolari tem um contra plano. Ou mais de um. Talvez o primeiro plano de Felipão seja anular o plano de Abel. E aí sim, depois disso, colocar em prática seu segundo plano: atacar e tentar a vitória.

Um plano condecido de times teoricamente mais fracos é segurar o empate, se esforçar para não sofrer gols e tentar, numa bola parada ou contragolpe, marcar o seu. Felipão é adepto a esse tipo de comportamento. Quando estava no Palmeiras, lá no ano de 1999, ele me disse certa vez que perder por até de 1 a 0 de diferença na Libertadores fora de casa era um bom resultado, porque ele tinha certeza de que na volta, no antigo Palestra Itália, seu time faria o resultado. Felipão tinha um dos melhores times naquela época. Hoje, o Athletico não é esse time.

O plano de Abel nunca é igual. Para cada jogo, o treinador português tem um plano. Podem ser detalhes capazes de mudar a história da partida, como posicionamento desse ou daquele jogador, ligação direta ou investidas pelas pontas ou meio de campo. Troca de posições ou até mesmo troca de jogadores, como a entrada de um e a saída de outro atleta. Passa também pela intensidade do jogo. Abel sempre tem um plano. Pelo menos é o que dizem alguns torcedores com quem falei.