Abel testa Internacional com 2 atacantes, mas mantém mistério

O técnico Abel Braga repetiu o procedimento que vinha adotando ao longo da semana e fechou o treino do Internacional nesta sexta-feira. Ele manteve o mistério sobre a escalação da equipe para o clássico diante do Grêmio, domingo, na casa do adversário, pelo Brasileirão, mas revelou alguns detalhes do que foi trabalhado no treinamento, como o teste de dois atacantes atuando juntos.

Há um bom tempo o Inter tem atuado com três meias se aproximando do atacante e a tendência é que isso se repita no domingo, mas Abel testou outras possibilidades. Segundo ele próprio, durante a atividade desta sexta Nilmar teve Rafael Moura, Wellington Paulista e até o jovem Taiberson, de 20 anos, como companhia no setor ofensivo.

"Cheguei a treinar com dois atacantes nesses dois dias, mas a indefinição não tem nada a ver com isso. Testei tanto o Nilmar com o Rafael Moura, quanto com o Wellington. Eu estou com um menino da base, que está me surpreendendo: o Touché (apelido de Taiberson). Pode ser usado, principalmente pela velocidade. Ele está relacionado. Se ele tiver que entrar, vai para o jogo. Muda a formatação um pouco do ataque e do meio de campo", comentou Abel.

Os testes realizados nesta sexta, no entanto, devem ficar apenas como opções para o decorrer da partida. Abel até fez mistério e não confirmou o retorno de Alex, desfalque nas últimas duas partidas por conta de um problema no tornozelo esquerdo, mas o meia voltou a treinar esta semana e deve ser titular no clássico.

Os desfalques certos do Inter são o lateral Fabrício e o atacante Jorge Henrique, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. A equipe deve entrar em campo diante do Grêmio com: Alisson; Cláudio Winck, Alan Costa, Ernando e Alan Ruschel; Willians, Aránguiz, Alan Patrick, Alex e D''Alessandro; Nilmar.