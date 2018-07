Abel testa Wagner e Rhayner no time titular do Flu

Wagner deve compor o meio-campo como já fez várias vezes durante o primeiro turno do Campeonato Carioca. Durante treino realizado nesta quarta-feira, na Escola de Educação Física do Exército, na zona sul do Rio, Abel conversou com o grupo e voltou a insistir na importância de a equipe deixar de pensar, no momento, na Copa Libertadores, quando só volta a atuar no dia 10 de abril, contra o Grêmio, em Porto Alegre.

O treinador quer que os jogadores evitem falar sobre a competição internacional, principalmente depois da derrota do Grêmio para o Caracas, na terça-feira, resultado que deixou o grupo do Flu embolado. De acordo com Abel, a melhor maneira de enfrentar o rival gaúcho vai ser discutida no "momento certo". "Até lá, vamos ter cinco jogos pelo Carioca, e temos de nos concentrar nesses compromissos, a começar pelo Audax", disse.