Abel treina bola parada e faz mistério no Fluminense RIO - O técnico Abel Braga dedicou o treino desta terça-feira, nas Laranjeiras, às bolas paradas ofensivas e defensivas, como faz de hábito nas vésperas de jogos,e evitou dar pistas sobre a escalação do Fluminense para o jogo contra o Grêmio, nesta quarta, no Engenhão.